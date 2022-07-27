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Эпицентром пандемии COVID-19 был рынок в Ухане – исследование

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Ученые считают, что вероятнее всего коронавирус возник на рынке в китайском Ухане
Ученые считают, что вероятнее всего коронавирус возник на рынке в китайском Ухане
Фото: EPA

Рынок в Ухане (Китай) был эпицентром пандемии COVID-19, которая началась в 2020 году, а вирус возник в результате деятельности, связанной с торговлей живыми животными. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале Science 26 июля.

Как отметили ученые, животные, которых продавали на рынке в Ухане, были восприимчивы к коронавирусам, в частности SARS-CoV-1. И именно они были источниками "необъяснимых случаев пневмонии" в 2002 - 2004 годах. Это подтолкнуло исследователей к гипотезе, что SARS-CoV-2 появился таким же образом.

Для проведения пространственного и экологического анализа ученые использовали картографические инструменты и отчеты в социальных сетях. Они предположили что, вирус присутствовал у живых животных, хотя "точные обстоятельства остаются неясными". Как говорится в материале, самые ранние случаи COVID-19 были обнаружены среди продавцов, которые продавали этих живых животных, или людей, которые делали там покупки. 

После вирус начал распространяться на окружающее местное население. Таким образом ученые картографически обозначили два пути распространения вируса:

  • линия A – случаи, которые выявили в декабре 2019 года, связанные с той частью рынка, где происходила продажа диких животных;
  • линия B – случаи, которые выявили в январе 2020 года, что распространились на районы, окружающие рынок, и за его пределы.

Но обе линии "совместно циркулируют по всему миру с начала пандемии COVID-19", отметили ученые.

Как заявил соавтор материала Кристиан Андерсен, новые исследования "не опровергают окончательно теорию утечки вируса из лаборатории, но настолько убедительны, что изменяют общее мнение о происхождении вируса", сообщил CNN health.

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Инфографика: science.org

Инфографика: science.org
Инфографика: science.org

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Китай, животные, ученые, исследование, вирус, отчет, рынок, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Эпицентр
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