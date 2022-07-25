США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

"Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в его борьбе с COVID-19", – подчеркнули в Госдепе.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G — Department of State (@StateDept) July 25, 2022

При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.