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ОБЩЕСТВО

США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

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В Госдепе не уточнили, вакцину какого производителя решили передать
В Госдепе не уточнили, вакцину какого производителя решили передать
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает в Twitter Государственный департамент США.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в его борьбе с COVID-19", – подчеркнули в Госдепе.

При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

На 23 февраля в Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 15,2 млн украинцев, дополнительную дозу – 27,5 тыс., бустерную дозу – 701,8 тысВ общей сложности было сделано 31,6 млн прививок.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

29 мая главный санврач Игорь Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19, и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – сказал главный санврач.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Госдепартамент США, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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