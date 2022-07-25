США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

"Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в его борьбе с COVID-19", – подчеркнули в Госдепе.
Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G— Department of State (@StateDept) July 25, 2022
При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
На 23 февраля в Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 15,2 млн украинцев, дополнительную дозу – 27,5 тыс., бустерную дозу – 701,8 тыс. В общей сложности было сделано 31,6 млн прививок.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
29 мая главный санврач Игорь Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19, и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – сказал главный санврач.