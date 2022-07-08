ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Эксперты рекомендовали Минздраву разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19 для отдельных категорий населения – Кузин

Вакцинация от COVID-19 в Украине началась в феврале 2021 года
Вакцинация от COVID-19 в Украине началась в феврале 2021 года
Фото: EPA

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву Украины разрешить четвертую дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 для отдельных категорий населения. Об этом Общественному 8 июля рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин.

"Состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер. Это по сути четыре дозы вакцины. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую четвертую вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", – заявил он.

В частности, по словам Кузина, речь идет о людях с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность и другими.

"В таком случае будет рекомендовано ввести четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально отправлены в Минздрав", – сказал он.

Кузин сообщил, что эти предложения в ближайшее время рассмотрят в Минздраве и опубликуют решение.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

На 23 февраля в Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 15,2 млн украинцев, дополнительную дозу – 27,5 тыс., бустерную дозу – 701,8 тыс. В общей сложности было сделано 31,6 млн прививок.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

29 мая Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19, и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – сказал главный санврач.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (275576)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (236494)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (55229)
4
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (40044)
5
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (38248)
6
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото (28563)
7
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (22569)
8
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео (19946)
 
 
 
 