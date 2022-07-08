Эксперты рекомендовали Минздраву разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19 для отдельных категорий населения – Кузин

Вакцинация от COVID-19 в Украине началась в феврале 2021 года Фото: EPA

"Состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер. Это по сути четыре дозы вакцины. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую четвертую вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", – заявил он.

В частности, по словам Кузина, речь идет о людях с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность и другими.

"В таком случае будет рекомендовано ввести четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально отправлены в Минздрав", – сказал он.

Кузин сообщил, что эти предложения в ближайшее время рассмотрят в Минздраве и опубликуют решение.