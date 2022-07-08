Эксперты рекомендовали Минздраву разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19 для отдельных категорий населения – Кузин

"Состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер. Это по сути четыре дозы вакцины. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую четвертую вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", – заявил он.
В частности, по словам Кузина, речь идет о людях с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность и другими.
"В таком случае будет рекомендовано ввести четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально отправлены в Минздрав", – сказал он.
Кузин сообщил, что эти предложения в ближайшее время рассмотрят в Минздраве и опубликуют решение.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
На 23 февраля в Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 15,2 млн украинцев, дополнительную дозу – 27,5 тыс., бустерную дозу – 701,8 тыс. В общей сложности было сделано 31,6 млн прививок.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
29 мая Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19, и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – сказал главный санврач.