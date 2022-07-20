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ОБЩЕСТВО

В Украине разрешили четвертую прививку от COVID-19 отдельным категориям населения

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Сейчас Минздрав не публикует статистику по вакцинации от COVID-19
Сейчас Минздрав не публикует статистику по вакцинации от COVID-19
Фото: EPA

Минздрав Украины разрешил четвертую прививку от коронавируса отдельным категориям украинцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram 20 июля.

19 июля Минздрав утвердил соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (сейчас в Украине доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech).

Второй бустер могут получить:

  • люди старше 60 лет;
  • люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;
  • люди с инвалидностью;
  • люди с иммуносупрессией;
  • люди в возрасте 18–59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний – здесь);
  • люди в возрасте 18–59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

В Минздраве отметили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, ее рекомендовали вводить в странах ЕС.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

На 23 февраля в Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 15,2 млн украинцев, дополнительную дозу – 27,5 тыс., бустерную дозу – 701,8 тысВ общей сложности было сделано 31,6 млн прививок.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

29 мая главный санврач Игорь Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19, и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – сказал главный санврач.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, прививки
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