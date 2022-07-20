В Украине разрешили четвертую прививку от COVID-19 отдельным категориям населения

Сейчас Минздрав не публикует статистику по вакцинации от COVID-19 Фото: EPA

19 июля Минздрав утвердил соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (сейчас в Украине доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech).

Второй бустер могут получить:

люди старше 60 лет;

люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

люди с инвалидностью;

люди с иммуносупрессией;

люди в возрасте 18–59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний – здесь);

люди в возрасте 18–59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

В Минздраве отметили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, ее рекомендовали вводить в странах ЕС.