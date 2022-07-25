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В Киеве растет заболеваемость COVID-19 – КГГА

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Во время военного положения в Киеве работают 112 центров вакцинации
Во время военного положения в Киеве работают 112 центров вакцинации
Фото: EPA

В Киеве за прошедшую неделю COVID-19 заболело вдвое больше людей, чем за неделю до этого. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на слова директора департамента здравоохранения Валентины Гинзбург.

Так, по ее словам, с 11-го по 17 июля было зарегистрировано 112 случаев заболевания, а с 18-го по 24 июля – уже 245.

"Также есть тенденция к увеличению госпитализированных, следовательно, наблюдаем увеличение случаев тяжелого течения болезни", – заявила Валентина Гинзбург.

Стремительное повышение уровня заболеваемости за одну неделю летом должно насторожить и заставить в очередной раз вспомнить о мерах безопасности, подчеркнула Гинзбург, отметив, что в Киеве, как и прежде, работают центры вакцинации.

"Сейчас в Киеве работают 112 пунктов вакцинации, поэтому каждый желающий может прийти в ближайший центр первичной медико-санитарной помощи или консультативно-диагностический центр и сделать первую, вторую или бустерную дозу", – добавила глава департамента здравоохранения.

Контекст:

В Украине после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

С начала июля в мире начала расти заболеваемость. Так, 6 июля подтвердили 1,012 млн случаев COVID-19, последний раз больше миллиона новых пациентов выявляли 13 апреля.

Теги: вакцинация, Валентина Гинзбург, здравоохранение, коронавирус
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