В Киеве растет заболеваемость COVID-19 – КГГА

Так, по ее словам, с 11-го по 17 июля было зарегистрировано 112 случаев заболевания, а с 18-го по 24 июля – уже 245.
"Также есть тенденция к увеличению госпитализированных, следовательно, наблюдаем увеличение случаев тяжелого течения болезни", – заявила Валентина Гинзбург.
Стремительное повышение уровня заболеваемости за одну неделю летом должно насторожить и заставить в очередной раз вспомнить о мерах безопасности, подчеркнула Гинзбург, отметив, что в Киеве, как и прежде, работают центры вакцинации.
"Сейчас в Киеве работают 112 пунктов вакцинации, поэтому каждый желающий может прийти в ближайший центр первичной медико-санитарной помощи или консультативно-диагностический центр и сделать первую, вторую или бустерную дозу", – добавила глава департамента здравоохранения.
В Украине после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.
С начала июля в мире начала расти заболеваемость. Так, 6 июля подтвердили 1,012 млн случаев COVID-19, последний раз больше миллиона новых пациентов выявляли 13 апреля.