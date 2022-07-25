В Киеве растет заболеваемость COVID-19 – КГГА

Во время военного положения в Киеве работают 112 центров вакцинации Фото: EPA

Так, по ее словам, с 11-го по 17 июля было зарегистрировано 112 случаев заболевания, а с 18-го по 24 июля – уже 245.

"Также есть тенденция к увеличению госпитализированных, следовательно, наблюдаем увеличение случаев тяжелого течения болезни", – заявила Валентина Гинзбург.

Стремительное повышение уровня заболеваемости за одну неделю летом должно насторожить и заставить в очередной раз вспомнить о мерах безопасности, подчеркнула Гинзбург, отметив, что в Киеве, как и прежде, работают центры вакцинации.

"Сейчас в Киеве работают 112 пунктов вакцинации, поэтому каждый желающий может прийти в ближайший центр первичной медико-санитарной помощи или консультативно-диагностический центр и сделать первую, вторую или бустерную дозу", – добавила глава департамента здравоохранения.