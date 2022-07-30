Тест Байдена на коронавирус снова положительный. О его излечении от COVID-19 сообщали три дня назад

О том, что 79-летний политик избавился от коронавирусной инфекции, сдав отрицательный тест на COVID-19, Белый дом сообщал 27 июля.

О'Коннор объяснил, что отрицательные результаты тестов были у Байдена утром 28 июля и утром 29 июля, а уже утром 30 июля тест выявил COVID-19.

Врач предположил, что речь идет об "отскоке" результата, который наблюдается у части пациентов, которые принимали препарат паксловид.

Симптомов коронавируса у Байдена не замечают, говорится в докладе, глава Белого дома чувствует себя хорошо и не будет возобновлять лечение, но в строгую изоляцию возвращается.