Тест Байдена на коронавирус снова положительный. О его излечении от COVID-19 сообщали три дня назад

О том, что 79-летний политик избавился от коронавирусной инфекции, сдав отрицательный тест на COVID-19, Белый дом сообщал 27 июля.
О'Коннор объяснил, что отрицательные результаты тестов были у Байдена утром 28 июля и утром 29 июля, а уже утром 30 июля тест выявил COVID-19.
Врач предположил, что речь идет об "отскоке" результата, который наблюдается у части пациентов, которые принимали препарат паксловид.
Симптомов коронавируса у Байдена не замечают, говорится в докладе, глава Белого дома чувствует себя хорошо и не будет возобновлять лечение, но в строгую изоляцию возвращается.
21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат теста.
До этого последний раз Байден делал тест на COVID-19 19 июля, его результат был негативный. В этот день Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.
26 июля О'Коннор сообщал, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни.