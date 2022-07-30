ГОРДОН
 
 
МИР

Тест Байдена на коронавирус снова положительный. О его излечении от COVID-19 сообщали три дня назад

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден возвращается в изоляцию
Байден возвращается в изоляцию
Фото: ЕРА

30 июля президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Сообщение об этом его лечащего врача Кевина О'Коннора разместил сайт Белого дома.

О том, что 79-летний политик избавился от коронавирусной инфекции, сдав отрицательный тест на COVID-19, Белый дом сообщал 27 июля.

О'Коннор объяснил, что отрицательные результаты тестов были у Байдена утром 28 июля и утром 29 июля, а уже утром 30 июля тест выявил COVID-19.

Врач предположил, что речь идет об "отскоке" результата, который наблюдается у части пациентов, которые принимали препарат паксловид.

Симптомов коронавируса у Байдена не замечают, говорится в докладе, глава Белого дома чувствует себя хорошо и не будет возобновлять лечение, но в строгую изоляцию возвращается.

Контекст:

21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат теста.

До этого последний раз Байден делал тест на COVID-19 19 июля, его результат был негативный. В этот день Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.

26 июля О'Коннор сообщал, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Джо Байден, Белый дом, лечение, президент, инфекция, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (278914)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (182089)
3
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (118580)
4
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (93489)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (88744)
6
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (76634)
7
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (75114)
8
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео (50656)
 
 
 
 