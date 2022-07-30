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Байден будет баллотироваться в президенты США и в 2024 году – Белый дом

Байден стал президентом США в начале 2021 года
Байден стал президентом США в начале 2021 года
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на эту должность и в 2024 году, сообщила на пресс-конференции 28 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

"Я собираюсь сказать это один раз, и президент очень четко об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году. [...] До тех пор он будет заниматься делами американского народа, как он делает это последние 18 месяцев", – сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что при Байдене была проделана работа в области борьбы с изменением климата, а также улучшается ситуация в экономике США, в частности, "при этом президенте было создано 9 млн рабочих мест".

28 июля CNN опубликовала результаты опроса общественного мнения. согласно которому 75% демократов хотят, чтобы на выборах президента партию представлял не Байден.

Байдену исполнилось 79 лет.

Контекст:

Последние выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.

Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, выборы, климат, Джо Байден, экономика, соцопрос, Белый дом, голосование, президент, пресс-конференция, Карин Жан-Пьер
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