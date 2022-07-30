Байден будет баллотироваться в президенты США и в 2024 году – Белый дом

"Я собираюсь сказать это один раз, и президент очень четко об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году. [...] До тех пор он будет заниматься делами американского народа, как он делает это последние 18 месяцев", – сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что при Байдене была проделана работа в области борьбы с изменением климата, а также улучшается ситуация в экономике США, в частности, "при этом президенте было создано 9 млн рабочих мест".
28 июля CNN опубликовала результаты опроса общественного мнения. согласно которому 75% демократов хотят, чтобы на выборах президента партию представлял не Байден.
Байдену исполнилось 79 лет.
Последние выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.
Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.
Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.