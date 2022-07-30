Байден будет баллотироваться в президенты США и в 2024 году – Белый дом

"Я собираюсь сказать это один раз, и президент очень четко об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году. [...] До тех пор он будет заниматься делами американского народа, как он делает это последние 18 месяцев", – сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что при Байдене была проделана работа в области борьбы с изменением климата, а также улучшается ситуация в экономике США, в частности, "при этом президенте было создано 9 млн рабочих мест".

28 июля CNN опубликовала результаты опроса общественного мнения. согласно которому 75% демократов хотят, чтобы на выборах президента партию представлял не Байден.

Байдену исполнилось 79 лет.