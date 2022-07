Байден обсудил с Си Цзиньпином войну России против Украины

"Главы государств обменялись мнениями и по украинскому кризису. Си Цзиньпин вновь изложил принципиальную позицию Китая", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

В то же время на сайте Белого дома нет информации об обсуждении политиками Украины.

"Два президента обсудили ряд вопросов, важных для двусторонних отношений, а также другие региональные и глобальные вопросы и поручили своим командам продолжить развитие сегодняшнего разговора, в частности по вопросам изменения климата и безопасности в области здравоохранения", – указывается в сообщении.

Чиновник Белого дома, присутствовавший во время разговора Байдена и Си Цзиньпина, подтвердил, что два лидеры обменялись своими позициями и прогнозами по войне России против Украины, рассказала украинская служба "Голоса Америки". При этом чиновник не стал сообщать детали переговоров.

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь сказал на брифинге 19 июля, что США спровоцировали "кризис в Украине", а Пекин – "на стороне мира".

Пятый телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина прошел на фоне напряжения между странами в связи с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Си Цзиньпин в разговоре с президентом США "сделал акцент на принципиальных позициях Китая по вопросу Тайваня", отметили в МИД КНР.

"Китай выступает решительно против сепаратистских действий, направленных на так называемую независимость Тайваня, и вмешательства извне, не позволит развиваться в какой бы то ни было форме сепаратистским силам на Тайване… Те, кто играет с огнем вопреки воле [китайского] народа, в конце концов сами себя сожгут. Думаю, что американская сторона даст себе ясный отчет, будет держать свое слово, соблюдать принцип "одного Китая" и выполнять положения трех совместных китайско-американских коммюнике", – цитирует лидера КНР внешнеполитическое ведомство страны.

В Белом доме заявили, что Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

"Соединенные Штаты решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", – указывается в сообщении.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили Байден и Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".