Шустер: Байден сказал, что Путин не может управлять страной с ядерным оружием. Полагаю, это его цель

"Мне даже сложно сложить все факторы, которые на это повлияют. Мы привыкли к клише, что война – это продолжение дипломатии. Хрен собачий. Это уже не так. Может быть война без дипломатии. Может быть сначала война, а потом дипломатия. Все может быть. Все эти клише полетели. 8 ноября – важнейшая дата, выборы в Соединенных Штатах (выборы в Конгресс США. – "ГОРДОН"). Эти выборы многое скажут", – отметил Шустер.
По его мнению, Байден четко обозначил свои цели и будет стремиться их реализовать.
"Вот перед нами ситуация: есть Байден, который помогает Украине и открыто заявил, что [президент РФ Владимир] Путин не имеет права управлять такой страной, как Россия. Если мы сравним это высказывание, скажем, с высказыванием Франклина Рузвельта после Перл-Харбора: "Только безоговорочная капитуляция. Других исходов этой войны быть не может". Так оно и произошло. Байден сказал, что Путин политикой, управлением страной с ядерным оружием заниматься не может. Я полагаю, это его поставленная цель. До 8 ноября должны быть какие-то результаты, которые можно показать американцам", – сказал телеведущий.
Он обратил внимание на месседжи, с которыми на выборы собирается идти экс-президент США и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.
"Я вижу заявление Трампа. Ну, Трамп – это Трамп, человек экстравагантный и достаточно политически опасный. Он говорит: "Демократическая партия дает $40 млрд Украине, а нашим людям, нашим родителям нечем детей кормить". И с этой позицией они [республиканцы] пойдут на выборы. И вот если эта позиция победит, то тогда немножко вещи могут измениться с точки зрения союзнических отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Я думаю, что это важный момент", – подчеркнул Шустер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 июля Байден заявил, что Путин бросил вызов миру и стабильности на планете, поэтому "война Путина должна стать его стратегическим поражением", а весь свободный мир должен поддерживать Украину.
22 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $270 млн. Это включает $175 млн, выделение которых сегодня одобрил президента США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Всего, по данным Пентагона, США выделили Украине помощь на сумму свыше $8 млрд.