Шустер: Байден сказал, что Путин не может управлять страной с ядерным оружием. Полагаю, это его цель

"Мне даже сложно сложить все факторы, которые на это повлияют. Мы привыкли к клише, что война – это продолжение дипломатии. Хрен собачий. Это уже не так. Может быть война без дипломатии. Может быть сначала война, а потом дипломатия. Все может быть. Все эти клише полетели. 8 ноября – важнейшая дата, выборы в Соединенных Штатах (выборы в Конгресс США. – "ГОРДОН"). Эти выборы многое скажут", – отметил Шустер.

По его мнению, Байден четко обозначил свои цели и будет стремиться их реализовать.

"Вот перед нами ситуация: есть Байден, который помогает Украине и открыто заявил, что [президент РФ Владимир] Путин не имеет права управлять такой страной, как Россия. Если мы сравним это высказывание, скажем, с высказыванием Франклина Рузвельта после Перл-Харбора: "Только безоговорочная капитуляция. Других исходов этой войны быть не может". Так оно и произошло. Байден сказал, что Путин политикой, управлением страной с ядерным оружием заниматься не может. Я полагаю, это его поставленная цель. До 8 ноября должны быть какие-то результаты, которые можно показать американцам", – сказал телеведущий.

Он обратил внимание на месседжи, с которыми на выборы собирается идти экс-президент США и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

"Я вижу заявление Трампа. Ну, Трамп – это Трамп, человек экстравагантный и достаточно политически опасный. Он говорит: "Демократическая партия дает $40 млрд Украине, а нашим людям, нашим родителям нечем детей кормить". И с этой позицией они [республиканцы] пойдут на выборы. И вот если эта позиция победит, то тогда немножко вещи могут измениться с точки зрения союзнических отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Я думаю, что это важный момент", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)