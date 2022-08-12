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12 августа, 2022
 
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"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери

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Роналду и Родригес живут вместе с 2017 года. Недавно в их семье родился пятый ребенок
Роналду и Родригес живут вместе с 2017 года. Недавно в их семье родился пятый ребенок
Фото: cristiano / Instagram

Жена нападающего "Манчестер Юнайтед" и капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес 8 августа опубликовала в Instagram новое фото их младшей дочери, которая родилась в апреле этого года.

"Белла Эсмеральда. Мое маленькое большое счастье", – подписала фото Родригес.

Снимок был сделан, пока ребенок спал.

Контекст:

Роналду и Родригес живут вместе с 2017 года. Они воспитывают общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

22 октября 2021 года Роналду сообщил, что в их семье ожидается пополнение. "Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – написал тогда футболист.

18 апреля 2022 года стало известно, что один из детей – мальчик – умер во время родов. "Только рождение нашей малышки дает нам силы пережить это", – сообщил Роналдо.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, дети, футболист, семья, модель, Джорджина Родригес, жена
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