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30 апреля, 2022
 
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Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад

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Роналду отец пятерых детей
Роналду – отец пятерых детей
Фото: cristiano / Instagram

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду 30 апреля разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с новорожденной дочерью.

"Любовь навсегда", – подписал он снимок.

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча". 27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

22 октября 2021 года Роналду сообщил, что в их семье ожидается пополнение"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – написал тогда футболист.

18 апреля 2022 года стало известно, что один из детей – мальчик – умер во время родов. "Только рождение нашей малышки дает нам силы пережить это", – сообщил Роналдо.

Теги: Криштиану Роналду, дети, семья
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