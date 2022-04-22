"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов

"Наша малышка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье", – подписал снимок Роналду.

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча". 27 августа он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

22 октября 2021 года Роналду сообщил, что в их семье ожидается пополнение. "Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – написал тогда футболист.

18 апреля стало известно, что один из детей– мальчик – умер во время родов. "Только рождение нашей малышки дает нам силы пережить это", – сообщил Роналдо.