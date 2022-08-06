25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери

На заглавном снимке он позирует вместе с дочерью на руках в компании своей жены Юлии Черненко. На втором фото их дочь запечатлена во время сна в своей кровати.

"2 августа в нашу жизнь пришла Кира", – подписал снимки 25-летний футболист.

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Он начал играть за профессиональные клубы в 2014 году. В разные годы выступал в командах "Черкасский Днепр", "Днепр", "Заря" (Молдова), "Мидтьюлланн" (Дания), "Сеннерйюск" (Дания). С 2020 года играет в "Днепре-1", который выступает в Украинской премьер-лиге.

В 2021 году Довбик дебютировал в сборной Украины. .

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Пара зарегистрировала брак в 2020 году.