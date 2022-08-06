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06 августа, 2022
 
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25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери

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Довбик и Черненко поженились в 2020 году
Довбик и Черненко поженились в 2020 году
Фото: tema_dovbyk / Instagram

Нападающий сборной Украины по футболу Артем Довбик 2 августа впервые стал отцом – у него родилась дочь Кира. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, разместив первые фото новорожденной.

На заглавном снимке он позирует вместе с дочерью на руках в компании своей жены Юлии Черненко. На втором фото их дочь запечатлена во время сна в своей кровати. 

"2 августа в нашу жизнь пришла Кира", – подписал снимки 25-летний футболист. 

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Он начал играть за профессиональные клубы в 2014 году. В разные годы выступал в командах "Черкасский Днепр", "Днепр", "Заря" (Молдова), "Мидтьюлланн" (Дания), "Сеннерйюск" (Дания). С 2020 года играет в "Днепре-1", который выступает в Украинской премьер-лиге.

В 2021 году Довбик дебютировал в сборной Украины. .

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Пара зарегистрировала брак в 2020 году.

Теги: футбол, дети, беременность, семья, Артем Довбик
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