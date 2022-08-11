После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ

В публикации сообщается, что новая возлюбленная футболиста работает в его ивент-агентстве Kosmos.

Люди из окружения Пике в комментарии изданию отметили, что футболист встречается с этой девушкой уже несколько месяцев.

Контекст:

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу.

В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).