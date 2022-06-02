Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ

Шакира и Пике были вместе с 2011 года Фото: shakira / Instagram

По информации источника, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста. Известно, что Пике и Шакира уже несколько недель живут отдельно – футболист съехал на свою квартиру.

В публикации отмечается, что Пике регулярно посещает ночные клубы и проводит время в компании женщин.