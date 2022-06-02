Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ

По информации источника, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста. Известно, что Пике и Шакира уже несколько недель живут отдельно – футболист съехал на свою квартиру.
В публикации отмечается, что Пике регулярно посещает ночные клубы и проводит время в компании женщин.
Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
Шакира с 2011 года жила в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).