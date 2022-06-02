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02 июня, 2022
 
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Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ

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Шакира и Пике были вместе с 2011 года
Шакира и Пике были вместе с 2011 года
Фото: shakira / Instagram

Колумбийская певица Шакира рассталась со своим гражданским мужем, испанским футболистом Жераром Пике после 11 лет совместной жизни. Об этом 1 июня эксклюзивно сообщило испанское издание El Periodico со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары.

По информации источника, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста. Известно, что Пике и Шакира уже несколько недель живут отдельно – футболист съехал на свою квартиру.

В публикации отмечается, что Пике регулярно посещает ночные клубы и проводит время в компании женщин.

Контекст:

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира с 2011 года жила в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Теги: футболист, Шакира, певица, развод
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