Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни

В заявлении певица и футболист просят поклонников и журналистов с уважением отнестись к решению о расставании ради "благополучия их детей", которые остаются для них приоритетом.
Причины расставания не называются.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Шакира и Пике несколько недель живут отдельно, а причиной расставания стали измены футболиста, которого часто видели в ночных клубах в компании женщин.
Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Пара воспитывает двух сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).