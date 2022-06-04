Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года Фото:shakira / Instagram

В заявлении певица и футболист просят поклонников и журналистов с уважением отнестись к решению о расставании ради "благополучия их детей", которые остаются для них приоритетом.

Причины расставания не называются.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Шакира и Пике несколько недель живут отдельно, а причиной расставания стали измены футболиста, которого часто видели в ночных клубах в компании женщин.