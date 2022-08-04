Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины

Наталья Кличко отметила, что является послом благотворительного фонда, который оказывает поддержку детям-беженцам из Украины.

Она призвала подписчиков сделать донаты на счета фонда, чтобы помочь украинским детям с помощью творческих занятий "избавиться от своих травм".

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Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.

Замуж за Виталия Кличко она вышла в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко осудила российскую агрессию. Она принимает участие в благотворительных концертах в Германии в поддержку украинцев.

Ее старшая сестра и мать переехали к ней.