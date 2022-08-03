"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео

Артистка позирует в кадре, сперва задумчиво глядящей на природу, а затем – весело танцующей под дождем.

"Хочу, чтобы несмотря ни на что, мы находили для себя маленькие радости. И не осуждали тех, кто их находит", – подписала ролик Ребрик.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.