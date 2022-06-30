"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах

"Ракетный террор России. Страна-террорист не останавливается и прицельно бьет по гражданским. Погибают десятки людей. Погибают дети. Ужас сегодняшнего утра – Николаев. Мне просто интересно, как потом спят те, кто запускал эти ракеты? Как они приходят домой к своим детям, как играют с ними и как – ну, как они смотрят им в глаза? О чем думают диспетчеры, которые говорили россиянам после разрушения дома в Киеве: "Красивая работа"? Как они вообще могут спать, дышать и дальше существовать? Когда и как они потеряли все человеческое?" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пятеро ранены.

По состоянию на 8.00 30 июня известно о шести погибших и шести раненых в результате ракетного удара по Николаеву 29 июня.

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.