"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму

"Привет, мой полуостров! Долгих восемь лет я мысленно посылаю тебе письма. И не получаю никакого ответа. Но это – пока что, – написала актриса. – Ты дарил мне движущую силу на целый год вперед творить, любить, любить и жить. А потом тебя отобрали… Нагло, вопреки всем законам – и юридическим, и естественным. Отрезали от нас, закрыли в тюрьме. Но ты знаешь, Крым, это письмо с надеждой, нет, с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую. Я слышу, как меня зовет твое море".

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)