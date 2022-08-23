Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины

Тина Кароль: Благодаря AR-технологиям гимн Украины будет звучать именно там, где выберут украинцы Фото: Тіна Кароль / Facebook

Посмотреть выступление певицы можно на сайте www.ukraineanthem.live. Технологии позволяют собственноручно управлять голограммой, приближая или отдаляя ее. Работа над проектом проходила в Калифорнии.

"Благодаря AR-технологиям гимн Украины будет звучать именно там, где выберут украинцы", – прокомментировала премьеру артистка.

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