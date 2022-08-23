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23 августа, 2022
 
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Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины

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Тина Кароль: Благодаря AR-технологиям гимн Украины будет звучать именно там, где выберут украинцы
Тина Кароль: Благодаря AR-технологиям гимн Украины будет звучать именно там, где выберут украинцы
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 23 августа на своей странице в Instagram презентовала свой новый проект в рамках инициативы "Голос нации", посвященный Дню Независимости Украины – артистка исполнила украинский гимн в формате AR, представ в виде цифровой голограммы.

Посмотреть выступление певицы можно на сайте www.ukraineanthem.live. Технологии позволяют собственноручно управлять голограммой, приближая или отдаляя ее. Работа над проектом проходила в Калифорнии.

"Благодаря AR-технологиям гимн Украины будет звучать именно там, где выберут украинцы", – прокомментировала премьеру артистка.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Певица в начале июля приезжала в Украину.

Теги: гимн Украины, независимость, Тина Кароль, гимн
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