"В ріднім краї панувати не дамо нікому". Жена командира полка "Азов" Прокопенко в День Независимости презентовала новую иллюстрацию

На рисунке изображена женщина, прижимающая к себе одной рукой птицу в шлеме, а второй – современное оружие.

"В ріднім краї панувати не дамо нікому", – подписала иллюстрацию Прокопенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.