"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости

Супруги позируют в кадре, взявшись за руки. Свой пост они посвятили Дню Независимости Украины.

"В нашей столице – "парад" разбитой техники врага. В наших израненных городах рождаются дети. Наши люди верят в ВСУ. Наши Вооруженные силы верят в наших людей. И все мы верим в себя. Наш флаг поднимают по всему миру, и по всему миру звучат поздравления на украинском. Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться, – говорится в публикации. – Это День Независимости во время войны за независимость. Борьба за каждого из нас. За каждый дом и каждую семью. Потому что Украина – это все мы".

Зеленские пожелали украинцам в скором времени отпраздновать день победы над российскими оккупантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)