"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости

Супруги позируют в кадре, взявшись за руки. Свой пост они посвятили Дню Независимости Украины.
"В нашей столице – "парад" разбитой техники врага. В наших израненных городах рождаются дети. Наши люди верят в ВСУ. Наши Вооруженные силы верят в наших людей. И все мы верим в себя. Наш флаг поднимают по всему миру, и по всему миру звучат поздравления на украинском. Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться, – говорится в публикации. – Это День Независимости во время войны за независимость. Борьба за каждого из нас. За каждый дом и каждую семью. Потому что Украина – это все мы".
Зеленские пожелали украинцам в скором времени отпраздновать день победы над российскими оккупантами.
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Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2022 году страна празднует 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости.