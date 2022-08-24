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Зеленский и Джонсон снова вышли на прогулку по Крещатику. На Аллее смелости появилась табличка Джонсона

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Джонсон стал вторым иностранным лидером, получившим именную табличку на Аллее смелости в Киеве
Джонсон стал вторым иностранным лидером, получившим именную табличку на Аллее смелости в Киеве
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, находясь 24 августа с визитом в Киеве, прогулялся с президентом Украины Владимиром Зеленским по Крещатику.

Видео прогулки опубликовал телеканал "Дом"

Джонсон также принял участие в открытии на Аллее смелости таблички в его честь, сообщило издание Obozrevatel

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли накануне, 23 августа, Зеленский с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины". Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал Дуда.

Теперь на аллее появилась и табличка Джонсона. 

Во время одного из визитов в Украину, в начале апреля (ВСУ лишь незадолго до этого выгнали российские войска из Киевской области), Джонсон уже гулял с Зеленским по главной улице украинской столицы и получил в подарок керамического петушка, ставшего одним из символов стойкости украинцев. 

Контекст:

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года. 

Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи от Великобритании Украине, получил орден Свободы от президента Украины и вместе с Зеленским погасил новую марку "Укрпошти", посвященную Дню Независимости Украины.

Теги: Киев, Великобритания, День Независимости, Крещатик, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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