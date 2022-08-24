Зеленский и Джонсон снова вышли на прогулку по Крещатику. На Аллее смелости появилась табличка Джонсона

Видео прогулки опубликовал телеканал "Дом".
Джонсон также принял участие в открытии на Аллее смелости таблички в его честь, сообщило издание Obozrevatel.
Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли накануне, 23 августа, Зеленский с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины". Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал Дуда.
Теперь на аллее появилась и табличка Джонсона.
Во время одного из визитов в Украину, в начале апреля (ВСУ лишь незадолго до этого выгнали российские войска из Киевской области), Джонсон уже гулял с Зеленским по главной улице украинской столицы и получил в подарок керамического петушка, ставшего одним из символов стойкости украинцев.
Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года.
Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи от Великобритании Украине, получил орден Свободы от президента Украины и вместе с Зеленским погасил новую марку "Укрпошти", посвященную Дню Независимости Украины.