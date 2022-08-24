"Нашему государству повезло иметь такого друга". Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", – написал Зеленский.
Он поблагодарил Джонсона "за бескомпромиссную поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии и за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене.
"Нашему государству повезло иметь такого друга!" – подчеркнул президент.
Джонсон в свою очередь подчеркнул, что Великобритания будет и впредь поддерживать украинских друзей, а Украина "может победить и победит в этой войне".
"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве", – написал он в Twitter.
What happens in Ukraine matters to us all.— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022
That is why I am in Kyiv today.
That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.
I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS
Во время встречи Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы, сообщил "Укринформ".
"Сегодня в День нашей независимости, которую мы отмечаем, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает все то, что делал Борис, делает для нашей страны и всей Европы", – сказал президент Украины.
Кроме того, лидеры торжественно погасили новую марку "Укрпошти" "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые", посвященную Дню Независимости.
Джонсон также опубликовал сегодня видеопоздравление Украины с Днем Независимости.
Этот приезд стал третьим визитом Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России и четвертым за этот год.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.
В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы.