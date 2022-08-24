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"Нашему государству повезло иметь такого друга". Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев

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Джонсон в четвертый раз с начала года приехал в Украину и получил от Зеленского орден Свободы
Джонсон в четвертый раз с начала года приехал в Украину и получил от Зеленского орден Свободы
Фото: Boris Johnson / Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, 24 августа прибыл с визитом в Киев. Видео встречи опубликовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", – написал Зеленский.

Он поблагодарил Джонсона "за бескомпромиссную поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии и за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене.

"Нашему государству повезло иметь такого друга!" – подчеркнул президент.

Джонсон в свою очередь подчеркнул, что Великобритания будет и впредь поддерживать украинских друзей, а Украина "может победить и победит в этой войне".

"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве", – написал он в Twitter.

Во время встречи Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы, сообщил "Укринформ".

"Сегодня в День нашей независимости, которую мы отмечаем, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает все то, что делал Борис, делает для нашей страны и всей Европы", – сказал президент Украины.

Кроме того, лидеры торжественно погасили новую марку "Укрпошти" "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые", посвященную Дню Независимости.

Джонсон также опубликовал сегодня видеопоздравление Украины с Днем Независимости.

Контекст:

Этот приезд стал третьим визитом Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России и четвертым за этот год.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.

В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы.

Теги: Великобритания, День Независимости, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, орден Свободы, война России против Украины, визит, почтовая марка
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