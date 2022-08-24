"Нашему государству повезло иметь такого друга". Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев

Джонсон в четвертый раз с начала года приехал в Украину и получил от Зеленского орден Свободы Фото: Boris Johnson / Twitter

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", – написал Зеленский.

Он поблагодарил Джонсона "за бескомпромиссную поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии и за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене.

"Нашему государству повезло иметь такого друга!" – подчеркнул президент.

Джонсон в свою очередь подчеркнул, что Великобритания будет и впредь поддерживать украинских друзей, а Украина "может победить и победит в этой войне".

"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве", – написал он в Twitter.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Во время встречи Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы, сообщил "Укринформ".

"Сегодня в День нашей независимости, которую мы отмечаем, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает все то, что делал Борис, делает для нашей страны и всей Европы", – сказал президент Украины.

Кроме того, лидеры торжественно погасили новую марку "Укрпошти" "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые", посвященную Дню Независимости.

Джонсон также опубликовал сегодня видеопоздравление Украины с Днем Независимости.