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Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед отставкой – СМИ

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Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения
Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует перед отставкой совершить последнюю поездку в Украину. Об этом изданию The Telegraph сообщили источники.

Как пишет издание, Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения. По словам собеседника издания, на следующей неделе он снова проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим поклонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", – добавил источник.

Контекст:

Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. 20 июля в ходе последнего выступления в качестве главы правительства в Палате общин он посоветовал своему будущему преемнику "держаться американцев и защищать украинцев".

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.

В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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