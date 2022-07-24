Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед отставкой – СМИ

Как пишет издание, Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения. По словам собеседника издания, на следующей неделе он снова проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим поклонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", – добавил источник.
Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. 20 июля в ходе последнего выступления в качестве главы правительства в Палате общин он посоветовал своему будущему преемнику "держаться американцев и защищать украинцев".
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.
В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы.