Джонсон может претендовать на пост генсека НАТО в 2023 году – The Telegraph

Ожидается, что нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг покинет должность в сентябре 2023 года.

Издание отметило, что лидеры Консервативной партии поддерживают выдвижение кандидатуры Джонсона на эту должность.

По данным The Telegraph, Джонсона давно рассматривают на пост генсека НАТО из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, возглавляющим Альянс.

Чтобы Джонсон стал генсеком НАТО, его кандидатуру должны поддержать все члены Альянса. В то же время источник в британском Минобороны сообщил изданию, что политик может столкнуться с вето Франции.

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал Джонсон. Он будет оставаться во главе правительства до избрания нового лидера консерваторов. Ожидается, что это произойдет в сентябре.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: "Hasta la vista, baby!"

Два претендента на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера Британии определились 20 июля. Это бывший глава британского минфина Риши Сунак, который одним из первых заявил об отставке из правительства Джонсона, и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.