Джонсон надеется вернуть должность премьера Великобритании – СМИ

Об этом ссылаясь на источники, написало 23 июля издание The Sunday Times, цитаты из закрытой статьи приводит Общественное.

По словам собеседника газеты в канцелярии Джонсона, премьер думает, что приход к власти любого его преемника "может обернуться катастрофой" и через несколько лет, после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах, политсила придет к точке поисков "кого-то, у кого достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти".

Как говорит источник, Джонсон считает, что он является именно таким человеком.

Бывший советник Джонсона Тим Монтгомери 22 июля в Twitter написал, ссылаясь на источники, что Джонсон сказал помощникам, что снова станет премьер-министром в течение года.

!!! Boris is telling aides that he’ll be PM again within a year. — Tim Montgomerie * (@montie) July 22, 2022

Как рассказали собеседники The Sunday Times, после того, как определились два лидера гонки на пост премьера, группа членов парламента собралась для обсуждения результатов голосования и одна из участниц, которая занимала должность младшего министра в правительстве Джонсона, спрашивала, "не лучше ли просто вернуть Бориса".

Ее вопрос остался без ответа.