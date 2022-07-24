Джонсон надеется вернуть должность премьера Великобритании – СМИ

Об этом ссылаясь на источники, написало 23 июля издание The Sunday Times, цитаты из закрытой статьи приводит Общественное.
По словам собеседника газеты в канцелярии Джонсона, премьер думает, что приход к власти любого его преемника "может обернуться катастрофой" и через несколько лет, после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах, политсила придет к точке поисков "кого-то, у кого достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти".
Как говорит источник, Джонсон считает, что он является именно таким человеком.
Бывший советник Джонсона Тим Монтгомери 22 июля в Twitter написал, ссылаясь на источники, что Джонсон сказал помощникам, что снова станет премьер-министром в течение года.
!!! Boris is telling aides that he’ll be PM again within a year.— Tim Montgomerie * (@montie) July 22, 2022
Как рассказали собеседники The Sunday Times, после того, как определились два лидера гонки на пост премьера, группа членов парламента собралась для обсуждения результатов голосования и одна из участниц, которая занимала должность младшего министра в правительстве Джонсона, спрашивала, "не лучше ли просто вернуть Бориса".
Ее вопрос остался без ответа.
Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал Джонсон. Он будет оставаться во главе правительства до избрания нового лидера консерваторов. Ожидается, что это произойдет в сентябре.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: Hasta la vista, baby!
Два претендента на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера Британии определились 20 июля. Это бывший глава британского минфина Риши Сунак, который одним из первых заявил об отставке из правительства Джонсона, и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.