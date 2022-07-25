Джонсон о "Евровидении": Великобритания выполнит обещание и проведет фантастический конкурс от имени Украины

Он рассказал, что на прошлой неделе обсуждал вопрос проведения конкурса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Зеленский и я договорились, что, где бы ни проводилось "Евровидение 2023", оно должно быть посвящено стране и народу Украины. Поскольку мы являемся хозяевами, Великобритания выполнит это обещание напрямую – и проведет фантастический конкурс от имени наших украинских друзей", – написал Джонсон.

Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине.

5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".

25 июля EBU объявил, что принял решение о проведении "Евровидения 2023" в Великобритании. "Конкурс продемонстрирует креативность и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, в то же время гарантируя, что победитель этого года – Украина – будет представлена на протяжении всего события", – заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Мартин Эстердаль.