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10 июля, 2022
 
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Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"

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Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении 2022"
Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении 2022"
Фото: Євробачення / Facebook

Украинский медиаменеджер, вице-президент по региональному развитию телеканала Euronews Валид Арфуш 9 июля в Instagram публично обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) с призывом провести международный песенный конкурс "Евровидение 2023" в Украине, тем самым продемонстрировав ей свою поддержку в войне против российских оккупантов.

Он подчеркнул, что не может смириться с тем, что EBU приняло решение не проводить конкурс в стране, чей представитель занял на "Евровидении 2022" первое место.

"Я никак не могу смириться с такой несправедливостью! Ведь мы честно выиграли первое место! И правила конкурса давным-давно для всех известны! Следующий финал должен проходить в стране-победителе, – написал он. – Выходит, миллионы людей, зная что у нас идет жестокая война, что рашисткие орки убивают нас каждый день, все равно брали свои мобильные телефоны и тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все на х...й, нас не интересуют ваши голоса!"

Обращаясь к EBU, Арфуш напомнил, что в Украину с первого дня войны посещают мировые знаменитости, чтобы поддержать украинцев. Он подчеркнул, что проведение конкурса в Украине также будет демонстрацией поддержки.

"Враг будет понимать, что мир с нами, а это может хоть как-то тормозить этих ублюдских нелюдей, – заявил Арфуш. – Не могу понять, как EBU может проводить переговоры о проведении финала не у нас".

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине. "Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – заявили организаторы.

5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".

Теги: Евровидение, конкурс, Валид Арфуш, Европейский вещательный союз, Евровидение 2023
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