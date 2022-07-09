Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"

Он подчеркнул, что не может смириться с тем, что EBU приняло решение не проводить конкурс в стране, чей представитель занял на "Евровидении 2022" первое место.
"Я никак не могу смириться с такой несправедливостью! Ведь мы честно выиграли первое место! И правила конкурса давным-давно для всех известны! Следующий финал должен проходить в стране-победителе, – написал он. – Выходит, миллионы людей, зная что у нас идет жестокая война, что рашисткие орки убивают нас каждый день, все равно брали свои мобильные телефоны и тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все на х...й, нас не интересуют ваши голоса!"
Обращаясь к EBU, Арфуш напомнил, что в Украину с первого дня войны посещают мировые знаменитости, чтобы поддержать украинцев. Он подчеркнул, что проведение конкурса в Украине также будет демонстрацией поддержки.
"Враг будет понимать, что мир с нами, а это может хоть как-то тормозить этих ублюдских нелюдей, – заявил Арфуш. – Не могу понять, как EBU может проводить переговоры о проведении финала не у нас".
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14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.
17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине. "Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – заявили организаторы.
5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".