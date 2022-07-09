Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"

Он подчеркнул, что не может смириться с тем, что EBU приняло решение не проводить конкурс в стране, чей представитель занял на "Евровидении 2022" первое место.

"Я никак не могу смириться с такой несправедливостью! Ведь мы честно выиграли первое место! И правила конкурса давным-давно для всех известны! Следующий финал должен проходить в стране-победителе, – написал он. – Выходит, миллионы людей, зная что у нас идет жестокая война, что рашисткие орки убивают нас каждый день, все равно брали свои мобильные телефоны и тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все на х...й, нас не интересуют ваши голоса!"

Обращаясь к EBU, Арфуш напомнил, что в Украину с первого дня войны посещают мировые знаменитости, чтобы поддержать украинцев. Он подчеркнул, что проведение конкурса в Украине также будет демонстрацией поддержки.

"Враг будет понимать, что мир с нами, а это может хоть как-то тормозить этих ублюдских нелюдей, – заявил Арфуш. – Не могу понять, как EBU может проводить переговоры о проведении финала не у нас".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid)