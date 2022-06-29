Победители "Евровидения 2022" Kalush Orchestra анонсировали совместную композицию с Сэмом Райдером, который занял на конкурсе второе место

Псюк не стал раскрывать подробности сотрудничества, отметив, что вся информация будет размещена в соцсетях группы.
Сэм Райдер пока не комментировал совместный трек с победителями "Евровидения 2022".
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Представитель Великобритании занял второе место. После завершения конкурса Райдер вернулся домой в розовой панамке, которую подарил ему Псюк.