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06 июня, 2022
 
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Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео

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После праздничного концерта Елизавета II в сопровождении членов королевской семьи вышла на балкон Букингемского дворца
После праздничного концерта Елизавета II в сопровождении членов королевской семьи вышла на балкон Букингемского дворца
Фото: clarencehouse / Instagram

5 июня возле Букингемского дворца в Лондоне состоялся концерт с участием известных британских артистов в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II. Видео выступления знаменитостей опубликовано на YouTube-канале BBC.

Участие в концерте приняли британская группа Queen, американская певица Даяна Росс, финалист "Евровидения 2022" Сэм Райдер, британский певец Род Стюарт, британская группа Duran Duran и американская певица Алиша Киз.

ВИДЕО
Видео: BBC / YouTube

После концерта 96-летняя Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца в сопровождении своего сына, принца Уэльского Чарльза, его жены, герцогини Корнуольской Камиллы и внука, принца Уильяма вместе с членами его семьи.

Королева помахала рукой собравшейся возле Букингемского дворца толпе.

ВИДЕО
Видео: BBC / YouTube

В финале праздничного вечера на сцену вышел принц Чарльз. В своей речи, посвященной королеве Великобритании, он назвал ее матерью и отметил, что Елизавета II все эти годы "смеялась и плакала вместе со всеми".

Принц Чарльз также упомянул своего отца, принца Филиппа, который скончался весной 2021 года в возрасте 99 лет. По словам принца Чарльза, будь его отец жив, он бы присоединился к этому празднику в честь его супруги. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.

ВИДЕО
Видео: The Royal Family Channel / YouTube
Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. Праздничные мероприятия начались 2 июня и завершились 5-го числа.

Теги: Великобритания, Queen, королева Елизавета II, принц Чарльз, Род Стюарт, Дайана Росс, Алиша Киз, герцогиня Корнуольская Камилла
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