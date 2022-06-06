  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео

Участие в концерте приняли британская группа Queen, американская певица Даяна Росс, финалист "Евровидения 2022" Сэм Райдер, британский певец Род Стюарт, британская группа Duran Duran и американская певица Алиша Киз.
После концерта 96-летняя Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца в сопровождении своего сына, принца Уэльского Чарльза, его жены, герцогини Корнуольской Камиллы и внука, принца Уильяма вместе с членами его семьи.
Королева помахала рукой собравшейся возле Букингемского дворца толпе.
В финале праздничного вечера на сцену вышел принц Чарльз. В своей речи, посвященной королеве Великобритании, он назвал ее матерью и отметил, что Елизавета II все эти годы "смеялась и плакала вместе со всеми".
Принц Чарльз также упомянул своего отца, принца Филиппа, который скончался весной 2021 года в возрасте 99 лет. По словам принца Чарльза, будь его отец жив, он бы присоединился к этому празднику в честь его супруги. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.
В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. Праздничные мероприятия начались 2 июня и завершились 5-го числа.