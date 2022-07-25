Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"

Украина, говорится в заявлении, чей представитель победил на "Евровидении 2022", автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами "большой пятерки" – Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.

Уже на этой неделе организаторы начнут прием заявок от городов, которые выразят желание провести конкурс.

По словам исполнительного продюсера "Евровидения" Мартина Эстердаля, "в следующем году конкурс продемонстрирует креативность и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, в то же время гарантируя, что победитель этого года – Украина – будет представлена на протяжении всего события".

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс состоится в поддержку Украины.

"Мы благодарны нашим партнерам из BBC за солидарность. Уверен, что вместе мы сможем придать украинский дух этому событию и в очередной раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей – мира, поддержки, ценности разнообразия и таланта", – заявил он. Комментарий Чернотицкого 25 июля опубликован на сайте Общественного.

Представители Общественного будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в "Евровидение 2023".