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25 июля, 2022
 
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Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania принесла победу Украине на "Евровидении 2022"
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania принесла победу Украине на "Евровидении 2022"
Фото: Євробачення / Facebook

Европейский вещательный союз принял решение о проведении международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Великобритании. Организацией мероприятия будет заниматься британская телерадиокомпания BBC. Об этом 25 июля сообщается на сайте EBU.

Украина, говорится в заявлении, чей представитель победил на "Евровидении 2022", автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами "большой пятерки" – Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.

Уже на этой неделе организаторы начнут прием заявок от городов, которые выразят желание провести конкурс. 

По словам исполнительного продюсера "Евровидения" Мартина Эстердаля, "в следующем году конкурс продемонстрирует креативность и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, в то же время гарантируя, что победитель этого года – Украина – будет представлена на протяжении всего события". 

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс состоится в поддержку Украины.

"Мы благодарны нашим партнерам из BBC за солидарность. Уверен, что вместе мы сможем придать украинский дух этому событию и в очередной раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей – мира, поддержки, ценности разнообразия и таланта", – заявил он. Комментарий Чернотицкого 25 июля опубликован на сайте Общественного

Представители Общественного будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в "Евровидение 2023".

Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине. 

5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".

Теги: Евровидение, Великобритания, конкурс, Европейский вещательный союз, Николай Чернотицкий
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