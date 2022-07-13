EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке

"Уникальный формат "Евровидения" каждый год обретает новых поклонников по всему миру, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части мира", – заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль.
В публикации отмечается, что конкурс пройдет в одном из городов Аргентины, Бразилии, Чили или Мексики, так как именно в этих странах, согласно рейтингам, проживает наибольшее количество поклонников конкурса.
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В мае 2022 года "Евровидение" в YouTube смотрели 75 млн уникальных пользователей по всему миру.
Также впервые в истории "Евровидения" в США состоялся адаптированный конкурс American Song Contest, победительницей которого стала певица из Оклахомы AleXа.