EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке

В мае 2022 года "Евровидение" в YouTube смотрели 75 млн уникальных пользователей по всему миру Фото: European Broadcasting Union - EBU / Facebook

"Уникальный формат "Евровидения" каждый год обретает новых поклонников по всему миру, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части мира", – заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль.

В публикации отмечается, что конкурс пройдет в одном из городов Аргентины, Бразилии, Чили или Мексики, так как именно в этих странах, согласно рейтингам, проживает наибольшее количество поклонников конкурса.

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