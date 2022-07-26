Джонсон наградил Зеленского премией Черчилля за лидерство

Зеленского наградил премией премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщается в Twitter британского премьера. Зеленский в церемонии вручения принимал участие по видеосвязи.

Президент Украины удостоен премии "за невероятное мужество, стойкость и достоинство перед лицом варварского вторжения" президента РФ Владимира Путина, отметили в пресс-службе Джонсона.

Today Prime Minister @BorisJohnson presented President @ZelenskyyUa with the Sir Winston Churchill Leadership Award for incredible courage, defiance and dignity in the face of Putin’s barbaric invasion.



The UK will always #StandWithUkraine * #ChurchillAward pic.twitter.com/o2uYP9m8LB — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 26, 2022

"Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от выживания его президента. Но вы выбрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же, как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: "Мне нужно оружие", – сказал премьер Великобритании.

Он добавил, что Зеленский, как и Черчилль в свое время, преодолевает большие сложности и вдохновляет своим лидерством.

"Украинский народ – это лев, а вы должны быть его голосом. Голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы. И вы этот голос льва прекрасно показали, и очень важно, что именно вы в должности президента в это кризисное для Украины и мира время. Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить – она победит!" – сказал он.

Зеленский в Telegram отметил, что эта награда для него – большая честь.

"Эта награда была бы невозможной, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему. Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто, не колеблясь, пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы. Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого", – подчеркнул он.

Запись церемонии опубликовали в Facebook Зеленского.