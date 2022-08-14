​Посол Симмонс рассказала, как изменится отношение к Украине в Великобритании после отставки Джонсона

Симмонс: Джонсон еще не ушел. Он все еще наш премьер-министр Фото: Zelenskiy Official / Telegram

Журналистка спросила, что изменилось в отношениях между Великобританией и Украиной в связи с отставкой Бориса Джонсона с поста премьер-министра Соединенного Королевства.

"Ничего, потому что он еще не ушел. Он все еще наш премьер-министр и будет нашим премьер-министром до сентября. Так что, конечно, никаких изменений", – подчеркнула посол.

По ее словам, и после ухода Джонсона изменений в политике не предвидится.

"Независимо от того, будет ли избран Риши Сунак или Лиз Трасс, они оба ясно дали понять свое отношение к Украине. В том числе в ходе вчерашних дебатов (интервью было записано 27 июля. – "ГОРДОН"). Им был задан конкретный вопрос об Украине – их ответы были очень интересны с точки зрения ясности их действий. Они оба были очень конкретны в этом вопросе. Поэтому я не ожидаю, что отношения [между Украиной и Великобританией после смены премьер-министра] изменятся в контексте российского вторжения", – заявила Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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