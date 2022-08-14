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​Посол Симмонс рассказала, как изменится отношение к Украине в Великобритании после отставки Джонсона

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Симмонс: Джонсон еще не ушел. Он все еще наш премьер-министр
Симмонс: Джонсон еще не ушел. Он все еще наш премьер-министр
Фото: Zelenskiy Official / Telegram

Отношения между Украиной и Великобританией в контексте российского вторжения не изменятся, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Журналистка спросила, что изменилось в отношениях между Великобританией и Украиной в связи с отставкой Бориса Джонсона с поста премьер-министра Соединенного Королевства.

"Ничего, потому что он еще не ушел. Он все еще наш премьер-министр и будет нашим премьер-министром до сентября. Так что, конечно, никаких изменений", – подчеркнула посол.

По ее словам, и после ухода Джонсона изменений в политике не предвидится.

"Независимо от того, будет ли избран Риши Сунак или Лиз Трасс, они оба ясно дали понять свое отношение к Украине. В том числе в ходе вчерашних дебатов (интервью было записано 27 июля.  "ГОРДОН"). Им был задан конкретный вопрос об Украине – их ответы были очень интересны с точки зрения ясности их действий. Они оба были очень конкретны в этом вопросе. Поэтому я не ожидаю, что отношения [между Украиной и Великобританией после смены премьер-министра] изменятся в контексте российского вторжения", – заявила Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года. Он объявил об отставке 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер", – сказал Джонсон.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

На пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера Великобритании претендуют бывший глава британского минфина Риши Сунак, который одним из первых заявил об отставке из правительства Джонсона, и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, Алеся Бацман, Борис Джонсон, политика, война России против Украины, интервью, премьер-министр, Лиз Трасс, Мелинда Симмонс, Риши Сунак
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