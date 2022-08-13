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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Великобритании Симмонс: Следующая партия помощи включает артиллерию, противотанковые орудия, больше боеприпасов и радарных систем

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Симмонс: Мы видим, насколько эффективно украинская армия использовала оружие
Симмонс: Мы видим, насколько эффективно украинская армия использовала оружие
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Следующий раунд поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства будет отвечать целям Украины: стабилизации ситуации на фронте и возврату оккупированных РФ территорий. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Это не секрет, что мы были одними из самых быстрых поставщиков военной техники в Украину. И недавно мы начали тренировать украинские войска, чтобы помочь повысить готовность тех, кто должен сражаться. Недавно Канада объявила, что присоединится к этому обучению в Великобритании. И это фантастично. Чем больше партнеров присоединится, тем больше украинских военных смогут подготовиться", – отметил Симмонс.

Она сообщила, что в Великобритании высоко оценивают профессионализм украинской армии.

"Что касается вооружения, мы продолжаем поставки согласно переговорам нашего министра обороны с украинскими военными и министром обороны Украины. Наша последняя поставка включала в себя ракеты Brimstone и системы оружия дальнего действия. Мы видим, насколько эффективно украинская армия использовала это оружие. Мы также предоставляем бронетехнику, шлемы, приборы ночного видения и так далее", – сказала посол.

Она заверила, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

"Наша следующая партия, которую министерство обороны объявило пару дней назад, включает в себя артиллерию и противотанковые орудия, которое мы предоставляли ранее. Она включает в себя больше боеприпасов и радарных систем. Это показывает возрастающую сложность оборудования. Это показывает, насколько ответственна военная поддержка Украины со стороны Великобритании для обороны страны. Таким образом, мы можем быть уверены, что следующий раунд поддержки будет в равной степени отвечать целям Украины: стабилизации [ситуации на фронте], а затем и возврату территорий, оккупированных Россией", – акцентировала Симмонс.

Госпожа посол подчеркнула, что взаимоотношения Украины и Великобритании становятся ближе и глубже.

"Отношения стали более насыщенными с началом вторжения России в Украину. Я считаю, они будут продолжаться. У нас есть взаимопонимание. Наши министры беседуют друг с другом по вопросам военной и экономической поддержки, помощи по восстановлению и реконструкции Украины. Я думаю, что эти разговоры будут продолжаться", – отметила Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

12 августа министр министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыло больше РСЗО M270. "Великобритания обещала, Великобритания выполнила!" – прокомментировал глава ведомства. Также Резников анонсировал скорое прибытие в Украину и других "подарков".

10 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания отправит в Украину еще три MLRS M270, удвоив таким образом их количество в ВСУ. Также британский министр обороны пообещал поставку значительного количества боеприпасов для этих систем.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, война, вооружение, помощь, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, Мелинда Симмонс, войска
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