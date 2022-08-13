Посол Симмонс рассказала, как Великобритания борется с грязными деньгами из России

"До вторжения [РФ в Украину] у нас было два инструмента. Первый из них – постановление о необъяснимом благосостоянии. А второй – антикоррупционные санкции. А когда произошло вторжение, парламент представил и согласовал законопроект об экономических преступлениях. И это напрямую связано с вторжением России в Украину", – подчеркнула посол.

Она отметила, что данный документ значительно категорию людей, которые могут подпадать под британскую юрисдикцию "за перемещение незаконно приобретенного богатства через финансовую систему Великобритании". Их преследование стало возможным.

"По-прежнему, как и до вторжения, незаконно полученным деньгам нет места в Соединенном Королевстве. Но теперь у нас есть более мощные инструменты, чтобы с этим справиться", – сообщила Симмонс.

По ее словам, прошло всего три месяца после представления данного документа.

"Расследования с тех пор уже начались. Конечно, им нужно время, чтобы прийти к выводу. Законодательство о необъяснимом благосостоянии вступило в силу в 2018 году. Насколько я помню, было вынесено девять приговоров о необъяснимых богатствах, когда активы были заморожены. И это касается не только России", – рассказала собеседница.

Она считает, что нужна возможность преследовать не только тех людей, которые непосредственно владели богатством, но и тех, кто "способствовали этому".

"Мы хотим увидеть в мартовском законе об экономических преступлениях возможность вести расследование в отношении лиц, которые являются директорами подставных компаний, например, и тех финансовых консультантов, которые способствовали созданию компаний, которые затем скрывают незаконные богатства. И этот результат еще предстоит показать, поскольку расследования продолжаются", – сказала Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)