Посол Симмонс рассказала, как Великобритания борется с грязными деньгами из России

"До вторжения [РФ в Украину] у нас было два инструмента. Первый из них – постановление о необъяснимом благосостоянии. А второй – антикоррупционные санкции. А когда произошло вторжение, парламент представил и согласовал законопроект об экономических преступлениях. И это напрямую связано с вторжением России в Украину", – подчеркнула посол.
Она отметила, что данный документ значительно категорию людей, которые могут подпадать под британскую юрисдикцию "за перемещение незаконно приобретенного богатства через финансовую систему Великобритании". Их преследование стало возможным.
"По-прежнему, как и до вторжения, незаконно полученным деньгам нет места в Соединенном Королевстве. Но теперь у нас есть более мощные инструменты, чтобы с этим справиться", – сообщила Симмонс.
По ее словам, прошло всего три месяца после представления данного документа.
"Расследования с тех пор уже начались. Конечно, им нужно время, чтобы прийти к выводу. Законодательство о необъяснимом благосостоянии вступило в силу в 2018 году. Насколько я помню, было вынесено девять приговоров о необъяснимых богатствах, когда активы были заморожены. И это касается не только России", – рассказала собеседница.
Она считает, что нужна возможность преследовать не только тех людей, которые непосредственно владели богатством, но и тех, кто "способствовали этому".
"Мы хотим увидеть в мартовском законе об экономических преступлениях возможность вести расследование в отношении лиц, которые являются директорами подставных компаний, например, и тех финансовых консультантов, которые способствовали созданию компаний, которые затем скрывают незаконные богатства. И этот результат еще предстоит показать, поскольку расследования продолжаются", – сказала Симмонс.
Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля Евросоюз ввел санкции из-за вторжения России в Украину против ряда российских бизнесменов из-за тесных связей с российскими властями.
6 августа было опубликовано совместное расследование BBC и журналистской организации Finance Uncovered, в котором говорится, что миллиардеры из РФ Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся под санкциями, использовали лазейки в британском законодательстве для обхода ограничений.