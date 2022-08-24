"Никакая сила на земле не победит патриотизм 44 млн украинцев". Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости

Джонсон: После победы Украины Великобритания будет еще больше гордиться дружбой с ней Фото: EPA

"Я рад поздравить вас с 31-й годовщиной Акта о провозглашении независимости Украины и вспомнить тот удивительный день в 1991 году, когда украинцы праздновали на улицах возрождение своей страны как суверенного государства. Увы, сегодня независимость Украины вновь находится под угрозой и ее народ сражается сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и свои семьи и сохранить свое право решать свою судьбу в своей стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина выиграет эту борьбу, потому что никакая сила на земле не может победить патриотизм 44 млн украинцев", – сказал он.

Джонсон заявил, что сколько бы времени это ни заняло, Великобритания будет стоять на стороне Украины и оказывать всю возможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

"С 24 февраля мы поставили Украине больше оборонительного вооружения, чем любая другая европейская страна, в том числе около 7 тыс. противотанковых ракет", – сказал премьер.

Он напомнил, что Великобритания приняла более 100 тыс. украинских беженцев.

"Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент настанет, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что дружим с Украиной. Слава Україні!" – заявил глава британского правительства.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022