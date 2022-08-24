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"Никакая сила на земле не победит патриотизм 44 млн украинцев". Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости

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Джонсон: После победы Украины Великобритания будет еще больше гордиться дружбой с ней
Джонсон: После победы Украины Великобритания будет еще больше гордиться дружбой с ней
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, записал видеообращение с поздравлениями ко Дню Независимости Украины. Он опубликовал ролик на своей странице в Twitter.

"Я рад поздравить вас с 31-й годовщиной Акта о провозглашении независимости Украины и вспомнить тот удивительный день в 1991 году, когда украинцы праздновали на улицах возрождение своей страны как суверенного государства. Увы, сегодня независимость Украины вновь находится под угрозой и ее народ сражается сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и свои семьи и сохранить свое право решать свою судьбу в своей стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина выиграет эту борьбу, потому что никакая сила на земле не может победить патриотизм 44 млн украинцев", – сказал он.

Джонсон заявил, что сколько бы времени это ни заняло, Великобритания будет стоять на стороне Украины и оказывать всю возможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

"С 24 февраля мы поставили Украине больше оборонительного вооружения, чем любая другая европейская страна, в том числе около 7 тыс. противотанковых ракет", – сказал премьер.

Он напомнил, что Великобритания приняла более 100 тыс. украинских беженцев.

"Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент настанет, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что дружим с Украиной. Слава Україні!" – заявил глава британского правительства.

Контекст:

24 августа отмечается День Независимости Украины.

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, День Независимости, Борис Джонсон, война России против Украины
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