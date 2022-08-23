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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Что у России заберут китайцы, улицы Байдена и Джонсона в Киеве. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Это третье интервью Бацман с Гордоном, первые два они записали в предыдущие две недели.

Во время интервью Гордон говорил о:

  • Дне государственного флага Украины;
  • скандале с жестом в виде тризуба, в котором фигурировало Министерство культуры и информационной политики;
  • помощи западных стран Украине;
  • улицах в Киеве в честь иностранных лидеров, помогающих Украине, в частности президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона;
  • отношениях Китая и России и ползучей аннексии российской территории;
  • называющем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко; 
  • России, российской глубинке и ее неоправданных амбициях;
  • россиянах за границей;
  • победе;
  • хейтерах.

"Я изъездил всю Россию. Это страна-тупик, поэтому я не хотел такой же судьбы для Украины, – сказал во время интервью Гордон. – В России до сих пор трут жопы газетами, но везде лезут и навязывают свой у...бищный образ жизни".

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Джо Байден, военная помощь, Алеся Бацман, Борис Джонсон, война России против Украины
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