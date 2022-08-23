Что у России заберут китайцы, улицы Байдена и Джонсона в Киеве. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Это третье интервью Бацман с Гордоном, первые два они записали в предыдущие две недели.

Во время интервью Гордон говорил о:

Дне государственного флага Украины;

скандале с жестом в виде тризуба, в котором фигурировало Министерство культуры и информационной политики;

помощи западных стран Украине;

улицах в Киеве в честь иностранных лидеров, помогающих Украине, в частности президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона;

отношениях Китая и России и ползучей аннексии российской территории;

называющем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко;

России, российской глубинке и ее неоправданных амбициях;

россиянах за границей;

победе;

хейтерах.

"Я изъездил всю Россию. Это страна-тупик, поэтому я не хотел такой же судьбы для Украины, – сказал во время интервью Гордон. – В России до сих пор трут жопы газетами, но везде лезут и навязывают свой у...бищный образ жизни".

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.