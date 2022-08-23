Что у России заберут китайцы, улицы Байдена и Джонсона в Киеве. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Это третье интервью Бацман с Гордоном, первые два они записали в предыдущие две недели.
Во время интервью Гордон говорил о:
"Я изъездил всю Россию. Это страна-тупик, поэтому я не хотел такой же судьбы для Украины, – сказал во время интервью Гордон. – В России до сих пор трут жопы газетами, но везде лезут и навязывают свой у...бищный образ жизни".
Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".
С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.