"Перекреативили". Минкульт попал в скандал из-за "нового" жеста трезубца

22 августа креативное агентство Banda вместе с Минкультом предложили украинцам использовать новый жест ко Дню Независимости. В Banda назвали жест "Тризуб независимости" и отметили, что "в нем пульсирует сила нашего герба и живет дух независимости". После критики агентство удалило пост, но пользователи сети делятся скриншотами.

Украинцы массово призывали "удалить" пост, объяснив тем, что жест имеет сексуальное значение.

"Рекламное агентство Banda не могли не знать, что они предлагают показывать трезубец порножестом", – пишет пользователь соцсети.

"Представьте, что министр культуры Франции, Польши, Италии или Британии предлагает государственные символы своей страны сравнить с картинкой, передающей групповой секс. Как бы быстро этого чиновника выгнали бы в отставку?" – спрашивает юзер Facebook.

Рекламное агентство Banda Agency принесло извинение за скандальный жест тоже оригинальным способом, написав: "Извините, про...бали!"

"Планировалось все немного по-другому, но получилось не очень. Про...бали. Простите. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Потому будем выгребать. Заслуженно", – заявило агентство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banda Agency (@banda.agency)

Свои извинения принес и Минкульт, объяснив, как так получилось. Там отметили, что недостаточно изучили вопрос, поэтому "столкнулись с осуждением общественности".

В министерстве подчеркнули, что "трезубец Черновола" – единственный возможный жест трезубца, а они "перекреативили". В то же время отметили, что сначала отказались от "трезубца Черновола", поскольку жест был символом политической партии "Свобода".

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