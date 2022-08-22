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"Перекреативили". Минкульт попал в скандал из-за "нового" жеста трезубца

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В сети раскритиковали предложение Минкульта нового жеста трезубца
В сети раскритиковали предложение Минкульта нового жеста трезубца
Фото: Lesya Pankratova / Facebook

Министерство культуры Украины поддалось резкой критике в сети из-за идеи жеста трезубца ко Дню Независимости и извинилось перед украинцами.

22 августа креативное агентство Banda вместе с Минкультом предложили украинцам использовать новый жест ко Дню Независимости. В Banda назвали жест "Тризуб независимости" и отметили, что "в нем пульсирует сила нашего герба и живет дух независимости". После критики агентство удалило пост, но пользователи сети делятся скриншотами.

https://www.facebook.com/gnatiuklv/posts/3184944245101284

Украинцы массово призывали "удалить" пост, объяснив тем, что жест имеет сексуальное значение. 

"Рекламное агентство Banda не могли не знать, что они предлагают показывать трезубец порножестом", пишет пользователь соцсети. 

"Представьте, что министр культуры Франции, Польши, Италии или Британии предлагает государственные символы своей страны сравнить с картинкой, передающей групповой секс. Как бы быстро этого чиновника выгнали бы в отставку?" спрашивает юзер Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1421194811690869&id=100014010900460

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740686829657240&id=100011478185924

Рекламное агентство Banda Agency принесло извинение за скандальный жест тоже оригинальным способом, написав: "Извините, про...бали!"

"Планировалось все немного по-другому, но получилось не очень. Про...бали. Простите. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Потому будем выгребать. Заслуженно", – заявило агентство.

Свои извинения принес и Минкульт, объяснив, как так получилось. Там отметили, что недостаточно изучили вопрос, поэтому "столкнулись с осуждением общественности".

В министерстве подчеркнули, что "трезубец Черновола" – единственный возможный жест трезубца, а они "перекреативили". В то же время отметили, что сначала отказались от "трезубца Черновола", поскольку жест был символом политической партии "Свобода".

Контекст:

Banda Agency является также разработчиком маркетингового бренда Ukraine NOW для правительства.

Символ трезубца с тремя поднятыми пальцами вверх использовали народные депутаты Украины І созыва, когда принимали акт независимости 24 августа 1991 года. Позже этот символ стал политическим символом партии "Свобода".

Теги: Украина, Минкульт, трезубец, министерство культуры
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