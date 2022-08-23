Путин хочет захватить всю Украину – Джонсон на Крымской платформе

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов. Поэтому нам всем важно быть вместе. Мы не можем разрешить менять границы оружием", – заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что Великобритания никогда не признает аннексию Крыма или других украинских территорий.
"Мы должны и дальше давать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которой они нуждаются, до тех пор, пока Россия не остановит эту ужасную войну и не заберет свое оружие со всей территории Украины", – добавил Джонсон.
Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. 20 июля в ходе последнего выступления в качестве главы правительства в Палате общин он посоветовал своему будущему преемнику "держаться американцев и защищать украинцев".
Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около $2,8 млрд. Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.