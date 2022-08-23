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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин хочет захватить всю Украину – Джонсон на Крымской платформе

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Джонсон призвал мировых лидеров продолжать поддерживать Украину
Джонсон призвал мировых лидеров продолжать поддерживать Украину
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин планирует нападение и на другие регионы Украины. Об этом 23 августа во время онлайн-выступления на втором саммите Крымской платформы заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Выступление транслировалось на YouTube-канале Офиса президента Украины с переводом.

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов. Поэтому нам всем важно быть вместе. Мы не можем разрешить менять границы оружием", – заявил Джонсон. 

Он подчеркнул, что Великобритания никогда не признает аннексию Крыма или других украинских территорий. 

"Мы должны и дальше давать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которой они нуждаются, до тех пор, пока Россия не остановит эту ужасную войну и не заберет свое оружие со всей территории Украины", – добавил Джонсон.

Контекст:

Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. 20 июля в ходе последнего выступления в качестве главы правительства в Палате общин он посоветовал своему будущему преемнику "держаться американцев и защищать украинцев".

Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около $2,8 млрд. Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, аннексия, помощь, Борис Джонсон, российская агрессия, война России против Украины, Крымская платформа
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