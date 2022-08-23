Дуда: Крым – это Украина, так же, как Гданьск и Люблин – это Польша, а Ницца – это Франция

"Крым – это Украина. Так, как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так Крым был, есть и будет частью Украины. [...] Как Ницца – это Франция, как Кельн – Германия, как Роттердам – Нидерланды", – сказал президент Польши.
Он отметил, что на саммите Крымской платформы в 2021 году некоторые его участники "думали, что Крым потерян навеки".
"Мы не могли это признать на Западе. [...] Многие страны давали России понять, что они согласны как-то удовлетворять, задабривать Россию таким образом, чтобы можно было дальше вести бизнес, как обычно", – подчеркнул Дуда.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.