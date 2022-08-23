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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Дуда: Крым – это Украина, так же, как Гданьск и Люблин – это Польша, а Ницца – это Франция

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Дуда: Крым был, есть и будет частью Украины
Дуда: Крым был, есть и будет частью Украины
Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда заявил 23 августа в Киеве на втором саммите Крымской платформы, который транслируется в YouTube Офиса президента Украины, что Крым был и остается частью Украины.

"Крым – это Украина. Так, как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так Крым был, есть и будет частью Украины. [...] Как Ницца – это Франция, как Кельн – Германия, как Роттердам – Нидерланды", – сказал президент Польши.

Он отметил, что на саммите Крымской платформы в 2021 году некоторые его участники "думали, что Крым потерян навеки".

"Мы не могли это признать на Западе. [...] Многие страны давали России понять, что они согласны как-то удовлетворять, задабривать Россию таким образом, чтобы можно было дальше вести бизнес, как обычно", – подчеркнул Дуда.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Крым, Польша, Франция, Нидерланды, оккупация, Люблин, Кельн, саммит, Гданьск, Анджей Дуда, Ницца, президент, Крымская платформа, деоккупация
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