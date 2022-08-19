Подоляк: Крым – это только Украина. Даже если воры в 2014-м обещали вечную защиту от "камней с неба"

"Крым. Жаркий август – 2022. Сезон, в котором много падающих "звезд", "мамулечек" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное – это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры в 2014-м обещали вечную защиту от "камней с неба", – заявил советник.

Крим. Спекотний серпень-2022. Сезон, у якому багато «зірок», що падають, «мамулечок» на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО. А головне, це час, коли розумієш, що Крим – це тільки * . Навіть якщо злодії-2014 обіцяли вічний захист від каміння з неба… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022

Вечером 19 августа СМИ и соцсети сообщали о звуках взрывов во временно оккупированных Евпатории и Севастополе.