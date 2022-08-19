Подоляк: Крым – это только Украина. Даже если воры в 2014-м обещали вечную защиту от "камней с неба"

"Крым. Жаркий август – 2022. Сезон, в котором много падающих "звезд", "мамулечек" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное – это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры в 2014-м обещали вечную защиту от "камней с неба", – заявил советник.
Крим. Спекотний серпень-2022. Сезон, у якому багато «зірок», що падають, «мамулечок» на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО. А головне, це час, коли розумієш, що Крим – це тільки * . Навіть якщо злодії-2014 обіцяли вічний захист від каміння з неба…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022
Вечером 19 августа СМИ и соцсети сообщали о звуках взрывов во временно оккупированных Евпатории и Севастополе.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. Оккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме. Взрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали.
Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.
СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА.
Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.