Данилов рассказал, как крымские коллаборанты могут смягчить себе приговор

По его словам, для этого предателям нужно предоставить Службе безопасности Украины ценную информацию о российских военных объектах и технике, которые находятся на территории полуострова.

"Крым является суверенной территорией Украины. На повестке дня вопрос поэтапной демилитаризации этой территории с дальнейшей ее деоккупацией", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ начала милитаризацию Крыма.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. Оккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме. Взрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали.

СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.