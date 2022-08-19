ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов рассказал, как крымские коллаборанты могут смягчить себе приговор

Данилов: На повестке дня вопрос поэтапной демилитаризации с дальнейшей деоккупацией Крыма
Данилов: На повестке дня вопрос поэтапной демилитаризации с дальнейшей деоккупацией Крыма
Фото: Олексій Данілов / Facebook

У коллаборантов во временно оккупированном Россией Крыму есть возможность смягчить себе приговор. Об этом 19 августа в Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, для этого предателям нужно предоставить Службе безопасности Украины ценную информацию о российских военных объектах и технике, которые находятся на территории полуострова.

"Крым является суверенной территорией Украины. На повестке дня вопрос поэтапной демилитаризации этой территории с дальнейшей ее деоккупацией", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ начала милитаризацию Крыма.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолетов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. 

16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотноОккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское –  взрывы на военном аэродромеВзрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали. 

СМИ 18 августа вечером сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что и в этом случае сработала ПВО.

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

Теги: Россия, Крым, Украина, война России против Украины, Алексей Данилов, коллаборационизм, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (516560)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (132098)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (88674)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (78075)
5
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (66065)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (63941)
7
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (57463)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (53614)
 
 
 
 