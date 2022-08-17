За взрывами в Крыму стоит Украина – СNN

В докладе говорится, что взрывы на авиабазе в Саках, которые прогремели в прошлый вторник, нанесли серьезный ущерб российской военной инфраструктуре на полуострове, а последующие атаки стали уже доказательством того, что Украина в состоянии наносить удары по Крыму.

9 августа российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ сообщило, что причиной взрывов на аэродроме в Саках стала неосторожность.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне могли нарушить правила пожарной безопасности.

"Мой ответ прост: я считаю, что дело в нарушении правил некоторыми солдатами на этой базе. Вероятно, они бросали сигареты одновременно в разных местах, и мы увидели результат. Это очень опасно – курить в опасных местах", – сказал министр в эфире датского телеканала DR.