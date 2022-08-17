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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

За взрывами в Крыму стоит Украина – СNN

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Взрывы на авиабазе Саки уничтожили несколько российских самолетов
Взрывы на авиабазе Саки уничтожили несколько российских самолетов
Фото: euroradio.fm

Украина стоит за тремя взрывами на российских военных объектах в аннексированном Крыму, говорится в отчете правительства Украины, информацией из которого на условиях анонимности один из украинских чиновников поделился с CNN.

В докладе говорится, что взрывы на авиабазе в Саках, которые прогремели в прошлый вторник, нанесли серьезный ущерб российской военной инфраструктуре на полуострове, а последующие атаки стали уже доказательством того, что Украина в состоянии наносить удары по Крыму.

9 августа российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ сообщило, что причиной взрывов на аэродроме в Саках стала неосторожность. 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне могли нарушить правила пожарной безопасности.

"Мой ответ прост: я считаю, что дело в нарушении правил некоторыми солдатами на этой базе. Вероятно, они бросали сигареты одновременно в разных местах, и мы увидели результат. Это очень опасно – курить в опасных местах", – сказал министр в эфире датского телеканала DR.

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Теги: Крым, взрыв, ВСУ
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