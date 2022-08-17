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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кто взорвал Северо-Крымский канал в первые часы войны: СБУ установила хронологию и детали

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24 февраля военные РФ, используя тяжелое вооружение, захватили административные здания и постройки Каховской ГЭС
24 февраля военные РФ, используя тяжелое вооружение, захватили административные здания и постройки Каховской ГЭС
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины идентифицировала военнослужащих российской армии, руководивших захватом Каховской ГЭС и подрывами построек Северо-Крымского канала в начале полномасштабного вторжения. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В нарушении законов и обычаев войны подозреваются заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников и командующий 11 отдельной инженерной бригады Дмитрий Марков.

В СБУ установили, что 24 февраля военные РФ, используя тяжелое вооружение, захватили административные здания и постройки Каховской ГЭС, остановили ее работу и взяли в заложники персонал. Кроме того, совершили ряд взрывов на объектах канала, чтобы подать днепровскую воду в временно оккупированный Крым.

Следователи выяснили, что Ясников отдавал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывниками.

По данным следствия, их действия нарушили водоснабжение региона, работу оросительной системы Херсонской области, нанесли сильный вред окружающей среде и материальный ущерб инфраструктуре Украине в особо крупных размерах.

Досудебное расследование начатому по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти уверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Госэкоинспекция Украины 17 марта сообщила, что РФ осуществляет незаконный водозабор пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки).

Теги: СБУ, Крым, Херсонская область, Северо-Крымский канал, ГЭС, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты
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