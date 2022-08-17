Кто взорвал Северо-Крымский канал в первые часы войны: СБУ установила хронологию и детали

В нарушении законов и обычаев войны подозреваются заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников и командующий 11 отдельной инженерной бригады Дмитрий Марков.

В СБУ установили, что 24 февраля военные РФ, используя тяжелое вооружение, захватили административные здания и постройки Каховской ГЭС, остановили ее работу и взяли в заложники персонал. Кроме того, совершили ряд взрывов на объектах канала, чтобы подать днепровскую воду в временно оккупированный Крым.

Следователи выяснили, что Ясников отдавал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывниками.

По данным следствия, их действия нарушили водоснабжение региона, работу оросительной системы Херсонской области, нанесли сильный вред окружающей среде и материальный ущерб инфраструктуре Украине в особо крупных размерах.

Досудебное расследование начатому по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).