В Новой Каховке ВСУ уничтожили базу оккупантов

Предварительно погибли от 10 до 15 оккупантов Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"По предварительной информации это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке. Также предварительно выяснено, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в результате атаки ликвидировано как минимум 12 оккупантов.