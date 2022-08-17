После взрывов в Крыму Россия назначила нового командующего Черноморским флотом – росСМИ

На должности он заменил адмирала Игоря Осипова.
Как отметило агентство "РИА Новости", в Севастополе его представили членам военного совета флота. Публичного мероприятия не было из-за введенного в городе "желтого" уровня террористической опасности. Один из источников агентства отметил, что в "условиях, когда идет "специальная военная операция" РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".
Соколов с 2013 года был заместителем командующего Северным флотом, сообщил в Telegram журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан.
Украинский военный журналист Юрий Бутусов предполагает, что замена командующего Черноморским флотом РФ связана со взрывами на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму.
"Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера "Москва", на котором держал свой флаг адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует о том, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение", – написал журналист.
С 2019 должность командующего Черноморским флотом РФ занимал Игорь Осипов. При нем в апреле 2022 года затонул крейсер "Москва". Его подбили Вооруженные силы Украины 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма", но так и не признало, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Кроме того по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 17 августа украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов.
9 августа в результате взрывов на территории военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке в оккупированном Крыму, по данным космических снимков, уничтожено, по минимальным оценкам, восемь российских боевых самолетов, по данным Воздушных сил ВСУ – девять самолетов. После этого, как сообщали российские источники, и был уволен командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.