После взрывов в Крыму Россия назначила нового командующего Черноморским флотом – росСМИ

На должности он заменил адмирала Игоря Осипова.

Как отметило агентство "РИА Новости", в Севастополе его представили членам военного совета флота. Публичного мероприятия не было из-за введенного в городе "желтого" уровня террористической опасности. Один из источников агентства отметил, что в "условиях, когда идет "специальная военная операция" РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".

Соколов с 2013 года был заместителем командующего Северным флотом, сообщил в Telegram журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов предполагает, что замена командующего Черноморским флотом РФ связана со взрывами на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

"Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера "Москва", на котором держал свой флаг адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует о том, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение", – написал журналист.