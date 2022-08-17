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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за пробок на Керченском мосту РФ пытается создать там "элитный коридор" – ОК "Юг"

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Керченский мост главный путь выезда из оккупированного полуострова в РФ
Керченский мост – главный путь выезда из оккупированного полуострова в РФ
Фото: ЕРА

Эвакуация после взрывов на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе, а также на аэродроме возле Гвардейского в Крыму проходит в "истерическом темпе". Об этом руководитель объединенного пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouТube.

По ее данным, билеты на транспорт, следующий в Россию, раскуплены, автомобильные магистрали также перегружены из-за большого количества выезжающих.

Более того, власти пытаются регулировать нагрузку на главный путь выезда – Керченский мост.

"Оккупационные власти пытаются обеспечить там определенный "элитный коридор". Хотят эвакуировать по нему тех, кого считают самыми "ценными", – сказала спикер.

Комментируя информацию о том, что в Херсонской области командование войск оккупантов тоже пытается выезжать из зоны боевых действий, Гуменюк отметила, что огневой контроль Вооруженных сил Украины над мостами в этом регионе не дает им возможности ни подтянуть подкрепление, ни выводить тяжелую технику, поэтому они выезжают сами, используя легковые авто.

"Дистанционное управление боем теоретически возможно, но оккупантов сейчас интересует не столько результат военных действий, сколько сохранение собственных жизней", – добавила она.

То, что взрывы в Крыму нанесли значительный ущерб российским войскам и серьезно нарушили им логистику, 16 августа подтвердил американский Институт изучения войны. Аналитики отмечают, что российские войска использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать силы на западном берегу Днепра и защищать их на восточном от украинских контратак, считают военные эксперты.

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Теги: Крым, Херсонская область, Керченский пролив, эвакуация, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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