Из-за пробок на Керченском мосту РФ пытается создать там "элитный коридор" – ОК "Юг"

По ее данным, билеты на транспорт, следующий в Россию, раскуплены, автомобильные магистрали также перегружены из-за большого количества выезжающих.

Более того, власти пытаются регулировать нагрузку на главный путь выезда – Керченский мост.

"Оккупационные власти пытаются обеспечить там определенный "элитный коридор". Хотят эвакуировать по нему тех, кого считают самыми "ценными", – сказала спикер.

Комментируя информацию о том, что в Херсонской области командование войск оккупантов тоже пытается выезжать из зоны боевых действий, Гуменюк отметила, что огневой контроль Вооруженных сил Украины над мостами в этом регионе не дает им возможности ни подтянуть подкрепление, ни выводить тяжелую технику, поэтому они выезжают сами, используя легковые авто.

"Дистанционное управление боем теоретически возможно, но оккупантов сейчас интересует не столько результат военных действий, сколько сохранение собственных жизней", – добавила она.

То, что взрывы в Крыму нанесли значительный ущерб российским войскам и серьезно нарушили им логистику, 16 августа подтвердил американский Институт изучения войны. Аналитики отмечают, что российские войска использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать силы на западном берегу Днепра и защищать их на восточном от украинских контратак, считают военные эксперты.